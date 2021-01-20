Опубликовано видео первой победы брата Хабиба в UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, его двоюродный брат Умар... Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, его двоюродный брат Умар...
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, его двоюродный брат Умар...
Twitter UFC Europe

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в YouTube-канале UFC Russia видео победы российского бойца Умара Нурмагомедова в дебютном поединке в промоушене.

На турнире UFC on ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

Для россиянина эта победа стала 13-й в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере.

Ранее глава UFC Дана Уайт отреагировал на победу брата Хабиба.