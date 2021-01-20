Сделка по трансферу Кокорина в «Фиорентину» близка к завершению
Антон Борисов
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Сделка по переходу нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» может быть завершена до утра 21 января, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, футболист может перейти в итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. В соглашении будет прописана опция выкупа форварда.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина.
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