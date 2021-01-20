Каррера оценил возможный трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном трансфере нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».

По мнению специалиста, у футболиста есть все качества для того, чтобы заиграть в Италии.

«Кокорин физически и технические хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в Серии А. Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть», — цитирует Карреру Sport24.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина.