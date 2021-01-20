ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде Гайча

Московский ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде нападающего армейского клуба Адольфа Гайча, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, итальянская команда планировала взять аргентинца на полгода, а красно-синие настаивали на аренде до лета 2022 года. Отмечается, что теперь «Дженоа» переключилась на нападающего бергамской «Аталанты» Сама Ламмерса.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн. Он принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.