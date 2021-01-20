«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Бергамская «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Роберто Перейра. У гостей мяч забил Луис Мурьель.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле 58 минут и не отметился результативными действиями.

После 18 матчей команда из Бергамо с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В следующей встрече команда сыграет с «Миланом».

«Удинезе» (17) располагается на 15-й строчке. В 19-м туре клуб примет миланский «Интер».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Миранчука.

Италия. Серия А. 10-й тур

«Удинезе» (Удине) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:1

Голы: 1:0 — Перейра, 1; 1:1 — Мурьель, 44.