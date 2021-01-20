Хабиб и Макгрегор разминулись на 30 секунд на «Бойцовском острове»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший обладатель титулов в двух дивизионах Конор Макгрегор едва не встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Видео с камер наблюдения, опубликованное Daily Star, показывает, что спортсмены разминулись всего на 30 секунд. Ирландец вошел в отель со своим сыном, а спустя полминуты россиянин прошел через вестибюль вместе со своей командой.

«Думаю, организаторы попытаются избежать встречи Хабиба и Конора. Это было бы разумно. Смысл есть, сто процентов», — цитирует тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса Daily Star.

Хабиб находится в Абу-Даби в качестве секунданта своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который дебютировал в промоушене 20 января. Также россиянин провел переговоры с главой UFC Даной Уайтом по поводу своего будущего.

Макгрегор в ночь на 24 января проведет на «Бойцовском острове» поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 257.

Ранее тренер Нурмагомедова поделился мнением об ирландском бойце.