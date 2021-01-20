«ПСЖ» может отказаться от подписания Месси из-за его зарплатных требований

«Пари Сен-Жермен» может отказаться от приобретения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, французский клуб сомневается в подписании игрока из-за его высоких зарплатных требований. Парижане не готовы платить €560 тыс. в неделю, которые аргентинец получает в каталонской команде. Для перехода в «ПСЖ» форвард должен согласиться на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 17 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года. В межсезонье аргентинец заявлял, что хочет покинуть каталонский клуб.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» призвал Месси покинуть «Барселону».