«Фиорентина» намерена взять Кокорина в аренду с правом выкупа
Антон Борисов
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«Фиорентина» рассматривает вариант перехода нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, руководство «фиалок» насторожено последними травмами игрока, поэтому хочет арендовать россиянина с обязательным правом выкупа за определенное количество голов и матчей.
Отмечается, что красно-белые намерены продать форварда и получить за него деньги в ближайшее время.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Кокорин дал предварительное согласие на переход в «Фиорентину».
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