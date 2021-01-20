Миранчук второй раз в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты»

«Удинезе» и «Аталанта» определились со стартовыми составами на перенесенный матч десятого тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут во второй раз в нынешнем сезоне.

Стартовый состав «Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен, Де Пауль, Арслан, Мандрагора, Зегелар, Перейра, Ласанья.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Мехле, Малиновский, Миранчук, Мурьель.

Встреча между командами пройдет в Удине. Начало — 17.00 мск.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Миранчука.