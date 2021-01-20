Адвокат рассказал о дате рассмотрения апелляционной жалобы по делу Широкова
Мартин Норикович
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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о дате рассмотрения апелляционной жалобы по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.
Напомним, что суд приговорил бывшего футболиста к 100 часам обязательных работ и выплате ₽100 тысяч компенсации за причинение легкого вреда здоровью.
«29 января в 10.00 в Преображенском суде пройдет рассмотрение апелляционной жалобы по делу Широкова», — цитирует Островского «Спорт-Экспресс».
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