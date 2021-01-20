На Макгрегора подали многомиллионный иск в суд из-за изнасилования

На ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора подали в суд из-за нанесения телесных повреждений и изнасилования. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, на ирландского бойца подали многомиллионный иск в суд в Дублине (Ирландия) две женщины.

Напомним, что 24 января Макгрегор проведет бой с американским бойцом MMA Дастином Порье на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб Нурмагомедов был назван автором лучшего болевого приема UFC 2020 года.