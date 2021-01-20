Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Чикаго» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Би-би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Патрик Хернквист, Кит Яндл, Фрэнк Ватрано и Картер Верхаге (2).

В составе «Чикаго» — Патрик Кейн, Филипп Курашев и Доминик Кубалик (2).

Отметим, что российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков.

После игры вратарь прокомментировал победу «Флориды» над «Блэкхоукс».

«Я допустил пару ошибок, но в сложившихся обстоятельствах считаю, что это была хорошая игра. Самое главное, мы победили», — цитирует Бобровского «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».