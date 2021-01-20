Набабкин и Кучаев тренируются по индивидуальной программе на сборе ЦСКА
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания). Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.
Сообщается, что три игрока московского клуба — Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Константин Кучаев пока тренируются по индивидуальной программе.
Напомним, что 23 января ЦСКА проведет первый матч в 2021 году со сборной свободных агентов. Начало — в 16.00 мск.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
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