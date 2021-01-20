Малкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ
Вадим Балканов
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил первую шайбу в сезоне-2020/21.
Россиянин поразил ворота «Вашингтон Кэпиталз» на 18-й минуте второго периода.
Ассистировали ему канадцы Крис Летанг и Сидни Кросби.
После второй двадцатиминутки в матче ничья — 4:4.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценили решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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