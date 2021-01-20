Дальтоники пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

Сотни людей с дальтонизм выразили недовольство тем, что не смогли отличить «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на телевизионной картинке матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что «Ливерпуль» вышел на игру в красных футболках, в то время как манкунианцы предпочли темно-зеленый комплект.

Генеральный директор компании Color Blind Awareness, занимающейся проблемой людей с дальтонизмом, заявила о максимальном числе жалоб за все время именно после северо-западного дерби.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко высказался о целях клуба на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).