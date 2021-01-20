Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Девилз».
Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Зэйджак, Майлз Вуд и Джек Хьюз, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличились Крис Крайдер, Мика Зибанежад и Филип Хитил.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
close