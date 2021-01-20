«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

В очередном матче 17-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мусса Диаби и Флориан Вирц.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Юлиан Брандт.

После этого успеха «аспириновые» вышли на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о разрыве контракта с игроком красно-зеленых Слободаном Райковичем.