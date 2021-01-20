Игроки «Барселоны» разозлились на слова Гризманна после Суперкубка Испании
Вадим Балканов
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Футболисты «Барселоны» разозлились на слова французского нападающего Антуана Гризманна после Суперкубка Испании против «Атлетика». Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, игроки остались недовольны комментарием форварда, заявившем о проблемах в обороне, из-за которых каталонский клуб упустил победу.
Некоторые одноклубники решили, что Гризманн упрекнул в плохой игре вратаря Марка-Андре Тер Штегена и некоторых защитников.
Ранее сообщалось, что нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна были наказаны судом за публикацию интимного видео.
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