Игроки «Барселоны» разозлились на слова Гризманна после Суперкубка Испании

Футболисты «Барселоны» разозлились на слова французского нападающего Антуана Гризманна после Суперкубка Испании против «Атлетика». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, игроки остались недовольны комментарием форварда, заявившем о проблемах в обороне, из-за которых каталонский клуб упустил победу.

Некоторые одноклубники решили, что Гризманн упрекнул в плохой игре вратаря Марка-Андре Тер Штегена и некоторых защитников.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна были наказаны судом за публикацию интимного видео.