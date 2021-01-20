Кокорин является приоритетной трансферной целью «Фиорентины»
Вадим Балканов
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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин является приоритетным вариантом итальянской «Фиорентины» на ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом на своем официальном сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В качестве альтернативы «фиалки» рассматривают возможность подписания 27-летнего бразильского форварда Фелипе Андерсона из лондонского «Вест Хэма».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разозлились на слова французского нападающего Антуана Гризманна после Суперкубка Испании против «Атлетика».
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