Помощник Малафеева рассказал о его состоянии
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Помощник экс-голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева рассказал о его состоянии, передает Sport24.
Напомним, жена спортсмена Екатерина сообщила о том, что Малафеева увезли в больницу с тяжелой формой коронавируса.
«У него всю неделю держалась температура 38 градусов. Состояние ухудшилось. Его решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70 процентов. Пока это все, что могу сказать», — сказал помощник.
Ранее сообщалось о том, что Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.
close