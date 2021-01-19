Помощник Малафеева рассказал о его состоянии

Помощник экс-голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева рассказал о его состоянии, передает Sport24.

Напомним, жена спортсмена Екатерина сообщила о том, что Малафеева увезли в больницу с тяжелой формой коронавируса.

«У него всю неделю держалась температура 38 градусов. Состояние ухудшилось. Его решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70 процентов. Пока это все, что могу сказать», — сказал помощник.

Ранее сообщалось о том, что Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.