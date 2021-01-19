Фигуристка Медведева продемонстрировала навык игры на фортепиано

Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала навык игры на фортепиано.

Спортсменка исполнила отрывок из произведения Людвига ван Бетховена «К Элизе».



«Я пока еще слишком долго соображаю, но я играю всего лишь второй день в своей жизни», — подписала ролик спортсменка, который она выложила в Instagram.



Ранее стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию.