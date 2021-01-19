Фигуристка Медведева продемонстрировала навык игры на фортепиано
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала навык игры на фортепиано.
Спортсменка исполнила отрывок из произведения Людвига ван Бетховена «К Элизе».
«Я пока еще слишком долго соображаю, но я играю всего лишь второй день в своей жизни», — подписала ролик спортсменка, который она выложила в Instagram.
Ранее стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию.
January 19, 2021
close