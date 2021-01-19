Украинский хавбек близок к переходу в «Оренбург»
Андрей Черников
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Украинский хавбек Александр Нойок близок к переходу в клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Оренбург», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
Отмечается, что футболист уже тренируется с оренбургским клубом.
С 2018 года Нойок выступает за брестское «Динамо». В прошлом сезоне он провел 22 матча, забив два мяча.
Ранее сообщалось о том, что Алексей Березуцкий может остаться в московском ЦСКА.