Экс-вратарь сборной России призвал не сокращать число участников РПЛ

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов призвал не сокращать число участников Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Напомним, появилась информация, что чемпионат России могут сократить с 16 до 12 клубов.

«Сокращать РПЛ нельзя. Это решение станет ошибкой. Мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным», — сказал Габулов.



Ранее Андрей Аршавин выступил против сокращения РПЛ.