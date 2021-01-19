Экс-вратарь сборной России призвал не сокращать число участников РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вратарь национальной сборной Владимир Габулов, 2018 год Вратарь национальной сборной Владимир Габулов, 2018 год
Вратарь национальной сборной Владимир Габулов, 2018 год
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов призвал не сокращать число участников Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Напомним, появилась информация, что чемпионат России могут сократить с 16 до 12 клубов.

«Сокращать РПЛ нельзя. Это решение станет ошибкой. Мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным», — сказал Габулов.

Ранее Андрей Аршавин выступил против сокращения РПЛ.