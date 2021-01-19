Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА

Заместитель генерального директора московского ЦСКА Алексей Березуцкий может остаться в клубе, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Также в команде останется Андрей Мовсесьян, который отвечает за селекцию.

«В клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака. Она исходит от людей, ангажированных определенными агентскими группами», — сказал источник.

Также источник отметил, что в ЦСКА не разбрасываются кадрами.

Ранее Георгий Черданцев выступил за сокращение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.