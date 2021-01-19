Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель генерального директора московского ЦСКА Алексей Березуцкий может остаться в клубе, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
Также в команде останется Андрей Мовсесьян, который отвечает за селекцию.
«В клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака. Она исходит от людей, ангажированных определенными агентскими группами», — сказал источник.
Также источник отметил, что в ЦСКА не разбрасываются кадрами.
Ранее Георгий Черданцев выступил за сокращение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.
close