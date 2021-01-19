Агент Манджукича рассказал о том, мог ли игрок перейти в клуб РПЛ
Андрей Черников
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Иван Цветкович, агент футболиста Марио Манджукича, рассказал о том, мог ли игрок перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) текущей зимой, передает «СЭ».
Напомним, 19 января хорват подписал контракт с итальянским «Миланом».
«Нет. У нас было предложение из московского «Локомотива» во время летнего трансферного окна. На этом все», — сказал Цветкович.
Ранее «Милан» объявил о переходе Манджукича.
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