Агент Манджукича рассказал о том, мог ли игрок перейти в клуб РПЛ

Иван Цветкович, агент футболиста Марио Манджукича, рассказал о том, мог ли игрок перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) текущей зимой, передает «СЭ».

Напомним, 19 января хорват подписал контракт с итальянским «Миланом».

«Нет. У нас было предложение из московского «Локомотива» во время летнего трансферного окна. На этом все», — сказал Цветкович.



Ранее «Милан» объявил о переходе Манджукича.