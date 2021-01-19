Бывшая супруга Аршавина показала пораженное болезнью лицо
Андрей Черников
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Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста сборной России Андрея Аршавина, показала в Instagram пораженное болезнью лицо.
Напомним, недавно девушка рассказала о том, что у нее аутоиммунное заболевание, сопровождающееся некрозом тканей лица.
«Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником? милые, добрые люди», — подписала снимки Казьмина.
Ранее Андрей Аршавин назвал завершившего карьеру Руни «колхозником».