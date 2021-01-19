В Кремле сожалеют о лишении Минска чемпионата мира по хоккею

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в столице Белоруссии и Риге, однако 18 января совет ИИХФ отнял у Минска право принять игры первенства.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», — сказал Песков.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов осудил решение лишить Минск чемпионата мира.