Экс-чемпион UFC иронично отреагировал на критику из-за убийства кабана

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс иронично отреагировал на критику подписчиков и зоозащитников.

Ранее спортсмен опубликовал в Instagram видео с охоты на кабана с вертолета.

«Приношу свои извинения, если это видео заставило некоторых из вас почувствовать себя неловко, но в то же время я очень рад, что моя партия мяса будет доставлена ​​в Альбукерке. Я не торопился с первым выстрелом, чтобы убедиться, что животное не пострадает», — написал боец в комментариях к записи.

Также боец выразил уверенность в том, что часть его критиков еженедельно употребляют бекон и колбасу.

Ранее чемпион UFC высмеял Джона Джонса за его слова о Хабибе Нурмагомедове.