Игрок «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах после матча со «Спартаком»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок «Динамо» Жоаозиньо Игрок «Динамо» Жоаозиньо
Игрок «Динамо» Жоаозиньо
РИА Новости

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах после матча 18-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (1:0).

Футболист заявил, что часто слышал от болельщиков красно-белых расистские оскорбления во время матчей.

«Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?» — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дисквалифицирован из-за расизма.