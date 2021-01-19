Глушаков поделился мнением о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении хавбека амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Квинси вписал свое имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак», — цитирует Глушакова Sport24.

Экс-игрок красно-белых добавил, что не знает, на каких ролях нидерландец сейчас в «Аяксе».

«Если он в итоге вернется в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет», — отметил Глушаков.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-владелец «Спартака» назвал глупостью возвращение Промеса.