Дубль Смита принес «Вегасу» победу над «Аризоной» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Райлли Смит, также отличились Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Питлик и Ник Шмальц.

Для «Вегаса» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате.

21 января команды встретятся вновь в Парадайсе.

Ранее сообщалось, что «Анахайм Дакс» обыграл «Миннесоту Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Аризона Койотс» (Глендейл, США) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)