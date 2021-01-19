Дубль Смита принес «Вегасу» победу над «Аризоной» в матче НХЛ
Антон Борисов
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«Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Райлли Смит, также отличились Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Питлик и Ник Шмальц.
Для «Вегаса» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате.
21 января команды встретятся вновь в Парадайсе.
Ранее сообщалось, что «Анахайм Дакс» обыграл «Миннесоту Уайлд».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Аризона Койотс» (Глендейл, США) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)