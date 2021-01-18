Бесчастных и Димидко вошли в тренерский штаб ФК «Родина»
Мартин Норикович
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Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Бесчастных и бывший защитник хабаровского СКААлександр Димидко вошли в тренерский штаб футбольного клуба «Родина». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, Бесчастных будет тренером по работе с нападающими, а Димидко — по работе с защитниками.
После 16 туров Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Родина» набрала 29 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.