Нападающий «Коламбуса» Григоренко набрал первое результативное очко в НХЛ
Мартин Норикович
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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детрой Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Детройте и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд, Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа.
В составе «Детройта» — Бобби Райан (2).
Отметим, что российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко набрал первое результативное очко в НХЛ.
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