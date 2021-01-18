Нападающий «Коламбуса» Григоренко набрал первое результативное очко в НХЛ

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Игрок сборной России Михаил Григоренко Игрок сборной России Михаил Григоренко
Игрок сборной России Михаил Григоренко
РИА Новости

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детрой Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд, Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа.

В составе «Детройта» — Бобби Райан (2).

Отметим, что российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко набрал первое результативное очко в НХЛ.

Ранее «Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ.