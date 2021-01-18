В «Тамбове» выступили против сокращения РПЛ до 12 клубов

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

По словам функционера, он против сокращений РПЛ.

«У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

В Англии, Италии, Испании больше 20 команд и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов» — цитирует Худякова Sport24.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.