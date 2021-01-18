Игрок клуба НБА купил дом семье Джорджа Флойда

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг купил дом семье Джорджа Флойда. Об этом рассказал экс-баскетболист Стивен Джексон во время подкаста The Rematch.

Напомним, в мае Флойд был убит американскими полицейскими при задержании. После данного случая по миру прокатилась волна протестов против расизма.



«Кайри Ирвинг купил им дом. Лил Уэйна купил им «Мерседес». Барбра Стрейзанд передала им акции «Диснея», — сказал Джексон.

Ранее экс-баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон стала первой женщиной, руководившей клубом НБА.