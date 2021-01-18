Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком первой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает сайт турнира.

Россиянин набрал 4 очка (1+3). Второе место занял Трэвис Конечны из «Филадельфии». Он записал на свой счет 5 баллов за результативность (2+3). Замкнул тройку Стивен Стэмкос из «Тампы» (2+3).

Стоит отметить, что Капризов проводит первый сезон в НХЛ.



Ранее Капризов был признан лучшим российским игроком НХЛ первой недели.