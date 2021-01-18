Второй подряд шат-аут Варламова помог «Айлендрес» обыграть «Бостон» в матче КХЛ

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Perry Nelson/USA TODAY SPORTS

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил нападающий «Нью-Йорка» Жан-Габриэль Пажо.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков и провел вторую подряд игру без пропущенных шайб.

Ранее «Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ.