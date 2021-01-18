Второй подряд шат-аут Варламова помог «Айлендрес» обыграть «Бостон» в матче КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил нападающий «Нью-Йорка» Жан-Габриэль Пажо.
Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков и провел вторую подряд игру без пропущенных шайб.
close