Тарасова раскритиковала решение лишить Минск права на проведение ЧМ по хоккею
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».
«Я отношусь к этому плохо. Как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается. Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала», — сказала Тарасова.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
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