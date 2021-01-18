Тарасова раскритиковала решение лишить Минск права на проведение ЧМ по хоккею

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».

«Я отношусь к этому плохо. Как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается. Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала», — сказала Тарасова.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.



Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.