В «Зените» поддерживают возможное изменение формата РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддерживает возможное изменение формата Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».

Предполагается, что число участников турнира будет сокращено до 12 команд.

«Мы поддерживаем предложение об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Очевидно, что нас поддерживают в РПЛ и РФС. Будем работать», — заявил Медведев.



Ранее Леонид Федун прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов.