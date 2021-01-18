Президент «Торпедо» предложил расширить РПЛ до 18 команд

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о том, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут сократить до 12 команд, передает «Матч ТВ».

«Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Надо думать о том, чтобы клубы были богатыми. В такой стране, как Россия, это вполне возможно», — заявил Маслов.

Напомним, «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).



Ранее сообщалось о том, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.