Агент подтвердил информацию о том, что ФИФА не будет применять санкций к Шкурину

Валерий Исаев, агент футболиста московского ЦСКА Ильи Шкурина, подтвердил информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять санкции к игроку, передает «СЭ».

Напомним, форвард отказался выступать за национальную команду Белоруссии до смены власти в стране.

«ФИФА не стала применять санкций к Илье. Больше мне нечего сказать. Будет ли Белорусская федерация футбола применять еще какие-то меры, то это им вопрос», — сказал Исаев.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА не будет применять санкций к Шкурину за отказ выступать за Белоруссию.