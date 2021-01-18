Международная федерация хоккея с шайбой отменит ЧМ-2021 в Беларуси

Международная федерация хоккея с шайбой (IIFH) отменит чемпионат мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

По информации источника, решение об отмене ЧМ-2021 по хоккею будет принято 18 января.

Напомним, что Словакия и Дания выступили с инициативой принять ЧМ вместе с Латвией.

Ранее Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ.