Международная федерация хоккея с шайбой отменит ЧМ-2021 в Беларуси
Карен Саркисян
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Международная федерация хоккея с шайбой (IIFH) отменит чемпионат мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
По информации источника, решение об отмене ЧМ-2021 по хоккею будет принято 18 января.
Напомним, что Словакия и Дания выступили с инициативой принять ЧМ вместе с Латвией.
Ранее Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ.
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