Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский Главный тренер сборной России Валерий Польховский
Главный тренер сборной России Валерий Польховский
РИА «Новости»

Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что седьмой этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Германия) с 21 по 24 января.

Состав сборной России. Женщины:

Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Состав сборной России. Мужчины:

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Ранее Елисеев занял шестое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира.