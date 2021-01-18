Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что седьмой этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Германия) с 21 по 24 января.

Состав сборной России. Женщины:

Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Состав сборной России. Мужчины:

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Ранее Елисеев занял шестое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира.