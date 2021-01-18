Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании

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Эпизод матча «Барселона» - «Атлетик», Лионель Месси Эпизод матча «Барселона» - «Атлетик», Лионель Месси
Эпизод матча «Барселона» - «Атлетик», Лионель Месси
Reuters

Нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей после удаления в финальном матче за Суперкубок Испании. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Месси дисквалифицируют на 12 матчей, если комитет расценит действия нападающего как умышленную агрессию.

Напомним, что Лионель Месси получил красную карточку и был удален с поля на 121-й минуте финала Суперкубка Испании после удара головой нападающего «Атлетико» Асьера Вильялибре.

Ранее Куман прокомментировал удаление Месси в финале Суперкубка Испании.