Штурмовавший Капитолий олимпийский чемпион может получить 10 лет тюрьмы
Вадим Балканов
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Олимпийский чемпион по плаванию Крис Келлер может получить до десяти лет тюремного заключения за участие в штурме здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает Marca.
Бывший спортсмен обвиняется в проникновении в здание государственного офиса с ограниченным доступом без законных оснований, воспрепятствовании законных требований представителей правоохранительных органов и нарушении общественного порядка.
За это Келлер может быть осужден на срок до десяти лет со штрафом в размере $250 тыс.
Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила Владимира Санкина.
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