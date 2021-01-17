Экс-владелец «Спартака» назвал глупостью возвращение Промеса

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Игрок «Аякса» Квинси Промес Игрок «Аякса» Квинси Промес
Игрок «Аякса» Квинси Промес
Reuters

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возращении полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в российский клуб.

— Если это правда, то это большая глупость. Не понимаю, зачем нужны люди, которые свою миссию уже выполнили. Промес — уже немолодой игрок, да еще с проблемами в бытовой жизни», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-владельца красно-белых, «Аякс» ищет клуб, способный выплачивать футболисту высокую зарплату.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по поводу возвращения Промеса.