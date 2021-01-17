Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Антон Борисов
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во встрече регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» капитан столичного клуба отличился на 15-й минуте первого периода. Результативной передачей отметился Евгений Кузнецов.
После 17 минут игры «Вашингтон» обыгрывает соперника — 2:1.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Овечкин ответил на вопрос о переговорах с «Вашингтоном» по новому контракту.
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