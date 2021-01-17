Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» капитан столичного клуба отличился на 15-й минуте первого периода. Результативной передачей отметился Евгений Кузнецов.

После 17 минут игры «Вашингтон» обыгрывает соперника — 2:1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о переговорах с «Вашингтоном» по новому контракту.