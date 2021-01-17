Туктамышева подтвердила участие в командном турнире в Москве

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что примет участие в командном турнире в Москве.

Об этом фигуристка рассказала во время прямого эфира в Instagram. Спортсменка отметила, что «постарается набрать боевую форму» к турниру и к финалу Кубка России.

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

Ранее стал известен предварительный состав участников соревнований.