«Тоттенхэм» нанес поражение «Шеффилду» в матче чемпионата Англии

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Серж Орье, Гарри Кейн и Тангай Н'Домбеле. У хозяев мяч забил Дэвид Макголдрик.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче «шпоры» примут «Ливерпуль».

«Шеффилд» (5) располагается на последней, 20-й строчке. В 20-м туре команда на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур

«Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:3

Голы: 0:1 — Орье, 5; 0:2 — Кейн, 40; 1:2 — Макголдрик, 59; 1:3 — Н'Домбеле, 62.