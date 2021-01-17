«Наполи» забил шесть безответных мячей в матче с «Фиорентиной»

«Наполи» нанес разгромное поражение «Фиорентине» в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лоренцо Инсинье, также отличились Диего Демме, Ирвин Лосано, Петр Зелиньски и Маттео Политано.

«Наполи» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем матче клуб на выезде встретится с туринским «Ювентусом».

«Фиорентина» (18) располагается на 14-й строчке. В 19-м туре команда примет «Кротоне».

Ранее сообщалось, что «Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби.

Италия. Серия А. 18-й тур

«Наполи» (Неаполь) — «Фиорентина» (Флоренция) — 6:0

Голы: 1:0 — Инсинье, 5; 2:0 — Демме, 36; 3:0 — Лосано, 38; 4:0 — Зелиньски, 45; 5:0 — Инсинье, 72 (пенальти); 6:0 — Политано, 89.